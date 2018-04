Spotkanie z Kamilą Gasiuk-Pihowicz zorganizowane przez koło Nowoczesnej w Ostródzie

Tematem przewodnim spotkania była bieżąca sytuacja polityczna w kraju z naciskiem na zagrożenie praworządności i brak poszanowania obowiązującego w Polsce prawa przez obecnie rządzących. Kamila Gasiuk-Pihowicz mówiła o rażących i karygodnych przypadkach działania poza, a nawet ponad prawem podejmowane przez przedstawicieli partii rządzącej – PiS. Głos zabrał także Jerzy Wądłowski (KOD Warmia), który reprezentował Obywatelską Kontrolę Wyborów. Pojawiło się wiele pytań ze strony zaniepokojonych sytuacją w kraju i mieście Ostródzian.

Waldemar Graczyk przedstawił filary programowe Nowoczesnej przygotowane jako kanwa, na której będzie budowany szczegółowy program dla Ostródy na najbliższe wybory samorządowe:

Tu chcemy mieszkać!

Punkt dotyczący potrzeby stworzenia dobrych warunków do życia i mieszkania w Ostródzie.

Wychodzimy na prostą!

Postulat związany z koniecznością przygotowania planu wyprowadzenia miasta z kolosalnego zadłużenia.

Idziemy do przodu!

Punkt dotyczący potrzeby opracowania programu rozwoju dla Ostródy i jej mieszkańców.

Waldemar Graczyk zapowiedział serię konsultacji i spotkań z przedstawicielami różnych grup mieszkańców, radami osiedlowymi, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, które koło Nowoczesnej zainicjowało już w mieście w ramach zeszłorocznej akcji Mapa Potrzeb Mieszkańców Ostródy.

„Spotkania i konsultacje mają na celu poznanie prawdziwych potrzeb mieszkańców i różnych grup interesów, które posłużą nam do przygotowania programu rozwoju miasta zgodnego z realnymi oczekiwaniami Ostródzian.” - komentuje Graczyk - „Chcemy odwrócić role i sprawić, by to władze miasta dostosowały się do woli mieszkańców, a nie, jak to jest w tej chwili, mieszkańcy – do samowolnych poczynań administracji.” - podsumowuje Graczyk.

Terminy i miejsca spotkań organizowanych przez koło Nowoczesnej w Ostródzie będą publikowane na stronie Biura Prasowego (www.nowoczesnaostroda.biuroprasowe.pl) i na profilu Nowoczesna Ostróda na portalu Facebook. Przedstawiciele partii już teraz serdecznie zapraszają do udziału i przesyłania swoich propozycji na adres mailowy: ostrodzki@nowoczesna.org