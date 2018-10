"Karta Mieszkańca to priorytetowy projekt, który zrealizujemy niezwłocznie po wygranych wyborach. Czas najwyższy, by to mieszkańcy mieli pierwszeństwo w korzystaniu z udogodnień i infrastruktury, które powstały i są utrzymywane z ich podatków." - wyjaśniał Waldemar Graczyk.

Karta Mieszkańca będzie uprawniała do zniżek na imprezy i wydarzenia sportowe i kulturalne, korzystanie z miejskich obiektów sportowych i instytucji kultury, wejścia na basen, do kina, a także będzie uprawniała dzieci i młodzież uczącą się do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie miasta.

Z Kartą Mieszkańca zniżki:

Basen – 30%

Kino – 30%

Bezpłatne wejście na mecze Sokoła Ostróda

Dodatkowo posiadacz karty zyskuje:

pierwszeństwo wstępu na nieodpłatne imprezy organizowane przez miasto, na które wstęp jest limitowany

pierwszeństwo w przyjęciu dzieci do placówek oświatowych prowadzonych przez miasto

bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na terenie miasta dla dzieci i młodzieży uczącej się

W kolejnym etapie planowanie jest rozszerzenie partnerów programu o kolejne obiekty i instytucje.