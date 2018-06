Koalicja Obywatelska powstała także w Ostródzie

We wtorek 19 czerwca w amfiteatrze odbyła się konferencja prasowa zwołana

przez ostródzkie koła Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Podczas spotkania ogłoszono porozumienie obu partii i zawiązanie Koalicji Obywatelskiej, w ramach której wyłonieni zostaną kandydaci w tegorocznych wyborach samorządowych. Ostróda jest kolejnym miastem w Polsce, gdzie PO i Nowoczesna wystawią wspólną listę.

Spotkanie poprowadzili: przewodniczący koła Nowoczesnej w Ostródzie Waldemar Graczyk i lider powiatowych struktur PO – Krzysztof Żynda. Gośćmi specjalnymi konferencji byli: przewodniczący regionu Nowoczesnej Mirosław Pampuch, przewodniczący regionu PO Jacek Protas.

Treść podpisanego porozumienia dotyczy powołania Koalicji Obywatelskiej, która ma stanowić platformę współpracy w najbliższych wyborach samorządowych, a także, co najważniejsze, po ich rozstrzygnięciu. Oba ugrupowania zdecydowały się na połączenie sił, bazując na wspólnych wartościach oraz przekonaniu, że kluczową rolę w zarządzaniu Ostródą powinni odgrywać jej mieszkańcy. Platformę i Nowoczesną łączą poglądy na wiele kluczowych kwestii, przede wszystkim zaś idea silnego, niezależnego i obywatelskiego samorządu lokalnego.

– Zgadzamy się co do tego, że musimy sprawić, żeby Ostróda stała się miastem zarządzanym długofalowo i racjonalnie oraz przede wszystkim zgodnie z wolą mieszkańców – mówi Waldemar Graczyk, przewodniczący ostródzkiego koła Nowoczesnej. – Konieczne jest m.in. wprowadzenie budżetu obywatelskiego, naprawa i zrównoważenie finansów miasta oraz stworzenie optymalnych warunków do jego wzrostu i rozwoju w każdym aspekcie, co sprawi, że mieszkańcy Ostródy będą chcieli tu żyć, pracować i płacić podatki – dodaje Graczyk.

Po podpisaniu porozumienia, obie partie wyłonią wspólnych kandydatów, którzy w najbliższych wyborach samorządowych wystartują z list Koalicji Obywatelskiej. Przewodniczący Nowoczesnej Waldemar Graczyk będzie kandydatem na burmistrza Ostródy, przewodniczący PO Krzysztof Żynda „jedynką” na liście do rady powiatu. Liderzy ostródzkiej Koalicji Obywatelskiej zadeklarowali też, że nie chcą wystawić listy ściśle partyjnej i prowadzą rozmowy z wieloma środowiskami obywatelskimi oraz osobami bezpartyjnymi, zaangażowanymi w życie społeczne Ostródy i powiatu ostródzkiego.

– Bardzo się cieszę, że udało nam się utworzyć w Ostródzie Koalicję Obywatelską – mówi Krzysztof Żynda, przewodniczący PO w powiecie ostródzkim. – Chcemy, żeby była ona projektem obywatelskim nie tylko z nazwy. Koalicja ma być otwarta na wszystkich tych, którzy chcą działać dla dobra Ostródy. Każdy, kto ma pomysł na funkcjonowanie naszego miasta, a przy tym jest osobą racjonalną, umiarkowaną w poglądach i zaangażowaną społecznie, jest u nas mile widziany. Chociaż porozumieliśmy się jako partie, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że w samorządzie to nie legitymacja partyjna jest najważniejsza. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym leży na sercu otwarta, europejska, obywatelska Ostróda.

Koalicja Obywatelska pracuje nad przygotowaniem wspólnego programu wyborczego. Prowadzone są badania ankietowe, a w planach jest szereg spotkań z mieszkańcami miasta i powiatu. Wszystko to ma doprowadzić do sformułowania postulatów wynikających z realnych potrzeb obywateli, z którymi będą się oni utożsamiać i w których realizację będą chcieli się aktywnie zaangażować.

W spotkaniu wzięli również udział reprezentanci obu partii – m.in.: Mirosław Godlewski, Jolanta Dakowska, Ryszard Kowalski (PO) oraz Sergiusz Sikorski i Mariusz Szymczyk (Nowoczesna).