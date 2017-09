Władze Nowoczesnej w Ostródzie wybrane

Nowoczesna w Ostródzie w oparciu o konsultacje społeczne realizowane w ramach akcji Mapa Potrzeb Mieszkańców Ostródy pracuje nad przygotowaniem kompleksowego programu rozwoju i strategii zarządzania miastem.

“Z góry zaplanowane i skonsultowane z mieszkańcami działania pozwolą uniknąć informacyjnego i komunikacyjnego chaosu, z którym mamy do czynienia obecnie.” – komentuje nowo wybrany przewodniczący koła, Waldemar Graczyk – “W najbliższej przyszłości będziemy organizowali spotkania podobne do ostatniego spaceru po Ostródzie i inne działania, które pozwolą nam na zbliżenie się do mieszkańców naszego miasta, nawiązanie z nimi dialogu i poznanie ich prawdziwych potrzeb, które staną się podstawą naszego programu wyborczego.” – podsumowuje Graczyk.