.Nowoczesna w Ostródzie w sprawie skutków reformy edukacji

“Zgodnie z zapowiedziami i obietnicami składanymi przy okazji podsumowania akcji Mapa Potrzeb Mieszkańców Ostródy, bacznie przyglądamy się temu, co dzieje się w naszym mieście.” – komentuje Waldemar Graczyk, przewodniczący koła .Nowoczesnej w Ostródzie – “W najbliższej przyszłości zamierzamy występować do miasta z zapytaniami w innych, ważnych dla mieszkańców Ostródy sprawach, które sygnalizowali oni w czasie organizowanych przez nas spotkań i konsultacji. Zapraszamy też do kontaktu z biurem .Nowoczesnej w innych tematach, które nurtują Ostródzian – jesteśmy do Waszej dyspozycji” – dodaje Graczyk.

W piśmie czytamy: “Jako zaangażowani obywatele i członkowie koła partii .Nowoczesna w Ostródzie czujemy się odpowiedzialni za funkcjonowanie lokalnej społeczności i uważamy, że naszym obowiązkiem jest stanie na straży interesu społecznego oraz zabieranie głosu w ważnych dla ogółu mieszkańców naszego miasta sprawach. Zwracają się do nas zaniepokojeni Ostródzianie informując o swoich obawach o dalsze losy swoje i swoich dzieci w związku z wprowadzeniem ostatniej reformy systemu edukacji. Już wcześniej docierały do nas doniesienia informujące o tym, że jeszcze przed wprowadzeniem reformy były w Ostródzie szkoły zarządzane w sposób niekompetentny, więc tym bardziej w obliczu połączenia 4 placówek (dwóch podstawowych i dwóch gimnazjalnych) obawiamy się, że te negatywne zjawiska mogą ulec nasileniu, zwłaszcza, jeśli doszło do redukcji etatów pedagogicznych i administracyjnych przy jednoczesnym znacznym wzroście liczby uczniów. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, o ile zmniejszyła się liczba etatów pedagogicznych i administracyjnych w placówkach oświatowych w Ostródzie w roku szkolnym 2017/2018 w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego? I jakie są plany związane z redukcją etatów pedagogicznych i administracyjnych w roku szkolnym 2018/2019.”

O treści odpowiedzi uzyskanej od Burmistrza Czesława Najmowicza poinformujemy w oddzielnym komunikacie.