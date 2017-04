Mapa Potrzeb Mieszkańców Ostródy - ruszyła akcja koła Nowoczesnej w Ostródzie

W ostatni piątek, 21 kwietnia, o godzinie 12.00 w Galerii Handlowej przy ul. Jana Pawła II w Ostródzie miała miejsce inauguracja akcji organizowanej przez koło partii Nowoczesna. w Ostródzie pod hasłem “Mapa Potrzeb Mieszkańców Ostródy”. Akcja wzbudziła spore zainteresowanie - w ciągu pierwszej godziny zebrało się kilkadziesiąt wpisów. Od 21 kwietnia do 19 maja każdy może zapisać swoją potrzebę czy pomysł na zmianę dotyczącą codziennego życia w Ostródzie i przyczepić go do tablicy znajdującej się w Galerii. Co tydzień będą publikowane podsumowania wyników akcji, a jej zwieńczeniem będzie szersza prezentacja połączona z otwartym spotkaniem Nowoczesnej., w którym wezmą udział także goście z pierwszych szeregów partii.