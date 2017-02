Spotkanie członków i sympatyków .Nowoczesnej w Ostródzie

W pierwszej części spotkania Mirosław Pampuch przedstawił program .Nowoczesnej w skali ogólnopolskiej. “Sprawniejsze, lepiej zorganizowane państwo, w którym każdy będzie miał poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Rozwój gospodarczy oparty na przedsiębiorczości i własności prywatnej, który służy poprawie jakości życia. Wspólnota wolności, w której każdy czuje się godny i potrzebny. Nowoczesny patriotyzm, kraj który łączy a nie dzieli. To wizja nowego ładu, który Nowoczesna proponuje w swoim programie.” – tłumaczył Pampuch – “Program Nowoczesnej zawiera też dużo propozycji w sferze społecznej, m.in. w zakresie zwiększenia dzietności, pomocy rodzinie, poprawy dostępności do żłobków i przedszkoli, zmniejszenia kolejek, aktywizacji kobiet, seniorów, młodzieży i długotrwale bezrobotnych” – wyjaśniał Pampuch.

Katarzyna Królak mówiła na temat sytuacji szkolnictwa wobec wprowadzanej przez PiS reformy edukacji. “Nie uważamy, że obecnie istniejący system edukacyjny w Polsce jest doskonały, owszem wymaga zmian, jednak zmian nie tyle strukturalno-organizacyjnych, co jakościowych – mówiła podczas spotkania Królak. – “Tymczasem to, co proponuje PiS jest szkodliwe dla całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, rodziców, a także dla organów prowadzących placówki. Nie wiemy też według jakiej podstawy programowej będą się uczyły nasze dzieci, czy nie będzie z listy lektur wykreślony Gombrowicz, bo był homoseksualistą albo Tuwim, bo był żydowskiego pochodzenia. Obawiam się, że to na rodziców spadnie obowiązek uczenia historii i tłumaczenia, jak było w Kielcach, w Jedwabnem i dzięki komu Polska zawdzięcza wejście do Unii Europejskiej” – wyjaśniała Królak.

Waldemar Graczyk, przewodniczący .Nowoczesnej w Ostródzie poruszył tematy istotne z punktu widzenia lokalnej społeczności. Zachęcał także Ostródzian do integrowania się wokół najważniejszych spraw na szczeblu krajowym – obrony niezawisłych sądów, praw kobiet – poprzez udział w marszach i protestach oraz dawanie świadectwa prawdzie w codziennych kontaktach i sytuacjach.

Wyraził także troskę o los nauczycieli, którym grozi utrata pracy w związku z wdrażaniem reformy edukacji” “Będziemy bacznie obserwować, jak reforma będzie wdrażana w Ostródzie i czy nie pójdą za nią masowe zwolnienia nauczycieli” – powiedział Graczyk.

Pytany o program Nowoczesnej dla powiatu ostródzkiego odpowiedział: “Program ma wyjść nie od nas, ale od mieszkańców, dlatego zapraszamy wszystkich do włączenia się w jego tworzenie. Dzięki systemowi konsultacji społecznych, nad którym rozpoczynamy prace, mieszkańcy będą mogli zaopiniować kosztowne inwestycje, jak stadion lekkoatletyczny, a środki będzie można przeznaczać na realizację projektów opartych o realne ich potrzeby, jak na przykład budowa kolejnego żłobka, zadbanie, by w szkołach podstawowych powstały pracownie tematyczne do nauki biologii, fizyki i chemii, przywrócenie basenu czy uruchomienie kina z prawdziwego zdarzenia” – wyjaśniał Graczyk.

Przewodniczący koła zaprosił także wszystkich mieszkańców powiatu do współpracy w ramach przygotowań do wyborów samorządowych, które odbędą się najprawdopodobniej jesienią 2018.